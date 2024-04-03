Siltaş Yapı Pendikspor, Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yılport Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada, hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Pendikspor ligde aldığı 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor. Samsun temsilcisi ise topladığı 36 puanla 12. sırada bulunuyor.
Ligde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi, kalan haftalarda kazanacağı puanlarla düşme hattından kurtulmaya çalışacak.
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Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak'ın cenazesi Sancaktepe'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kulak'ın ailesi, sevenleri ve meslektaşları törene katıldı. Cenaze namazının ardından Kulak'ın cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Aydın'da eğitimler aralıksız sürerken, geleceğin şampiyonları da antrenmanlarına devam ediyor. Aydın'da Efeler, Didim ve Nazilli'deki yüzme havuzlarında binlerce kişiye yüzme eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, miniklerin yüzme öğrenirken geleceğin şampiyonları olma yolunda antrenmanlara devam ettiği belirtildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Mart ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 626 araç ve 157 sürücüyü trafikten men etti. Denetimler sonucunda uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullanan 13 sürücünün ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca Mart ayında 75 trafik kazası meydana geldi.
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Satranç Gençler, Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları, Afyonkarahisar Çiğiltepe Spor Salonunda görkemli bir açılış seremonisi ile başladı. 7 farklı ilden 310 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, zihinsel mücadeleler ve heyecan dolu anlar yaşanıyor. Açılış seremonisinde konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, satrancın sadece bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda zihinsel gelişimi ve problem çözme becerilerini artıran bir aktivite olduğunu vurguladı. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalar verilecek.
Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Genç Kızlar 50 Kilo Sol Kol Türkiye Şampiyonası'nda, Afyonkarahisarlı genç sporcu İlayda Malkoç büyük bir başarıya imza attı. Malkoç, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu ünvanını kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlayda Malkoç'u başarısından dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Malkoç ise bu zaferin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, ailesine ve destekçilerine teşekkür etti ve gelecek yıllarda da başarılarını sürdürmeyi hedeflediğini ifade etti.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 31. hafta maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Deniz Türüç cezalı, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
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