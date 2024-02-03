 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek

Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor\'u konuk edecek

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u Pendik Stadı'nda konuk edecek. Pendikspor son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Adana Demirspor ise son 6 maçında galibiyet elde edemedi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 3-0 kazandı.

03.02.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siltaş Yapı Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Süper Lig'de son 4 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik yaşayan Pendikspor, 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ligde son 6 maçında galibiyet elde edemeyen Adana Demirspor ise 31 puanla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Adana Demirspor 3-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Pendikspor, Pendik, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement