Turnuvanın, kurumlar arasında birlik ve beraberliği, çalışanlar arasındaki kaynaşmayı sağlayacağını aktaran Öztürk, "Yaklaşık iki hafta sürecek olan turnuva farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımızın tanışıp, kaynaşması ve centilmence mücadele ederek spor yapmalarını sağlayacak. Takımları kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Murat Öztürk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Silvan Belediyesinden kurumlar arası futbol turnuvası - Son Dakika

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