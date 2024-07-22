Şimşir Bayramı'nda güreşçi yanlışlıkla vatandaşı yere serdi - Son Dakika
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Şimşir Bayramı'nda güreşçi yanlışlıkla vatandaşı yere serdi

Şimşir Bayramı\'nda güreşçi yanlışlıkla vatandaşı yere serdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen Şimşir Bayramı'nda güreşen bir güreşçi, rakibi sandığı vatandaşı yanlışlıkla yere serdi. O anları gören vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

22.07.2024 13:19
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Şimşir Bayramı'nda güreşen iki güreşçiden biri, yanlışlıkla rakibi sandığı vatandaşı yere serdi. O anları gören vatandaşlar kahkahaya boğuldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Keçikıran köyünün Şimşir Bayramı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Dev kazanlarda 500 kilogram bulgur, 550 kilogram et pişirildi. Duaların ardından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Yemeğin ardından geleneksel güreş müsabakaları düzenlendi. Yüzlerce kişinin izlediği güreş müsabakaları kıran kırana geçti. Hırslı mücadelelerin yaşandığı güreşlerde, güreşçiler seyircilerin arasına daldı.

Bu esnada baş güreşçi, yanlışlıkla orada seyirci olarak oturan vatandaşın ayağına tuttu. Rakibi sandığı vatandaşla güreşmeye çalışan baş güreşçi, vatandaşı yere serdi. Şimşir Bayramı'nda bulunan vatandaşlar da bu anlarda kahkahaya boğuldu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şimşir Bayramı'nda güreşçi yanlışlıkla vatandaşı yere serdi - Son Dakika

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