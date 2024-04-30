Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Sinan Cankurt, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Sinan Cankurt, Portekiz'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye gençlerde ilk altın madalyayı getirdi. Cankurt, başarısını 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na taşımak istiyor.

30.04.2024 11:06
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Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alarak Türkiye'ye gençlerde ilk altın madalyayı getiren Sinan Cankurt, başarısını 2025 Dünya Şampiyonası ve 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na da taşımak istiyor.

Portekiz'in Guimaraes kentinde, 3-7 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada genç erkekler kategorisinde 53.740 puan alarak kariyerinde ve ülke tarihinde gençlerde ilk altın madalyayı kazanan 14 yaşındaki Cankurt, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki salonda çalışmalarını sürdürüyor.

Kasım 2022'de Bulgaristan'daki Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası'nda 11-12 yaş kategorisinde de birincilik elde eden Cankurt, bu yıl ulusal organizasyonlarda başarılı olup 2025'teki Dünya Şampiyonası'na altın madalya için gitmek istiyor.

Türkiye'ye gençlerde dünya klasmanında da ilki yaşatmayı hedefleyen milli trampolinci, 2028'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma ve kürsünün zirvesinde yer alarak başarılarını taçlandırma hayali için çalışıyor.

"Dünya şampiyonasına daha sıkı hazırlanacağız"

Sinan Cankurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa şampiyonasında bayrağı göndere çektirip, ailesini ve Türk milletini gururlandırdığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kazandığı madalyanın tarihte ilk olmasının kendisi açısından önemine değinen Cankurt, "Dünya şampiyonasına daha sıkı hazırlanacağız. Daha çok madalya ile döneceğiz. Arkadaşım Batu'yla bu sefer madalya alacağımıza eminim. Daha büyük başarılarla döneceğimize inanıyorum." dedi.

Cankurt, dünyada bireyselde madalya almayı ve senkronda da kesinlikle şampiyon olmayı hedeflediğini anlatarak, "Olimpiyatlara daha uzun bir yolculuk var. Olimpiyatlara gelene kadar yine madalyalar almak istiyorum. Trampolinde olimpiyata katılan ilk sporcu olmak, katıldığımda da madalya almak istiyorum." diye konuştu.

İlkokulda öğretmeninin kendisini seçmesiyle başladığı cimnastikte 7 yaşından bu yana hayatında büyük değişiklikler yaşadığını aktaran Cankurt, sporla hayatının düzene girdiğini kaydetti.

Cankurt, sporun eğitim hayatına olumlu etkilerini de gördüğüne işaret ederek, "Ödevlerimi daha disiplinli yaptım. Güzel çevrem oldu. Küçükken arkadaşlarım dışarıda oyun oynuyordu, ben buradan antrenman yapıyordum. Bazen sporu bırakma eşiğine geldim ama pişman değilim. İyi ki devam etmişim." ifadesini kullandı.

Herkese spor yapmayı öneren Cankurt, disiplinle devam edilmesi halinden başarı elde etmenin hayal olmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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