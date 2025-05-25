Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Son Dakika
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Spor

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

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Sinan Engin, Galatasaray\'ın yeni transferini açıkladı
25.05.2025 16:07
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Sinan Engin, Galatasaray\'ın yeni transferini açıkladı
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Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyon olup gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı. Sinan Engin Sarı-kırmızılıların transferini dile getirerek ''Galatasaray, Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da.'' ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Sinan Engin, Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiasında bulundu.

'BERKE ÖZEN GALATASARAY'DA'

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin, Fernando Muslera'nın yerine Berke Özer'in transfer edileceğini belirterek, "Galatasaray, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini bitirdi. Yeni sezonda Galatasaray'da. Bir yabancı kaleci daha gelebilir. Günay Güvenç de kalacak. Galatasaray, 3 kaleciyle gelecek sezona giriş yapacak. Takımdan ayrılacak 5-6 tane de futbolcu var." dedi.

Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Berke Özer, Eyüpspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 35 maçta kalesinde 44 gol gördü. Tecrübeli eldiven, 12 maçı gol yemeden tamamladı. Berke'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Yıldız file bekçisi daha önce Fenerbahçe, Westerlo, Portimonense ve Ümraniyespor formalarını da giymişti.

Sinan Engin, Galatasaray\'ın yeni transferini açıkladı

Sinan Engin, Galatasaray, Berke Özer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    gelmesin artist sıradan bı kaleci günay süper yedek olur. şampiyon takıma daha klas kaleci lazim.. 14 1 Yanıtla
  • Mh459267:
    BEYAZ FUTBOL IZLİYORUZ DA DİKKATİMİZİ ÇEKEN TEK SEY SU HER KONUDA HERBİRİ SEZON BAŞINDAN İTİBAREN TAHMİN YAPYORKAR. MAÇ SONUÇLARI...KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI HANGİ TAKIM HANGİ FUTBOLCUYU ALACAĞI..BİRKEREDE TUTTURUN BE KARDEŞİM.. 5 0 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    Berke özel Galatasaray oyuncusu deyil kesinlikle alınmamalı 4 0 Yanıtla
  • Kelebek77:
    Günay'a güveniyoruz kaleci istemiyoruz kaleciye verilecek parayı mertensin yerine yada sağ bek için kullanılmalı 3 0 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Livakoviç nasıl olur? FB de önünde her hafta değişen bir savunma vardı. GS de Abdülkerim ve Sanchez'in arkasında bence iyi olur. Bana göre tek dezavantajı çizgi kalecisi. Ceza sahasına çok hakim değil 1 1 Yanıtla
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