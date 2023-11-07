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Sinan Engin canlı yayında bombayı patlattı: Ahmet İbanoğlu görevden alınacak - Son Dakika

Sinan Engin canlı yayında bombayı patlattı: Ahmet İbanoğlu görevden alınacak

Son Güncelleme: 07.11.2023 08:18

Yorumcu Sinan Engin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nu görevden alacağını iddia etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin düzenleteceği basın toplantısı öncesi yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında bomba bir iddiada bulundu.

"SADECE HİSSİMİ SÖYLÜYORUM"

Sinan Engin yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şey yok, aldığım bir şey de yok. Sadece hissimi söylüyorum, Ahmet İbanoğlu arkadaşımı görevden alabilir." ifadelerini kullandı.

BÜYÜKEKŞİ KAMERA KARŞISINA ÇIKACAK

TFF Başkanı Büyükekşi'nin bugün 12.30'da düzenleyeceği basın toplantısında MHK ve hakemlerle ilgili eleştiri ve iddialara cevap vermesi bekleniyor.

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Engin canlı yayında bombayı patlattı: Ahmet İbanoğlu görevden alınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Engin canlı yayında bombayı patlattı: Ahmet İbanoğlu görevden alınacak - Son Dakika
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