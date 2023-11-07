TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin düzenleteceği basın toplantısı öncesi yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV ekranlarında bomba bir iddiada bulundu.
Sinan Engin yaptığı açıklamada, "Bildiğim bir şey yok, aldığım bir şey de yok. Sadece hissimi söylüyorum, Ahmet İbanoğlu arkadaşımı görevden alabilir." ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı Büyükekşi'nin bugün 12.30'da düzenleyeceği basın toplantısında MHK ve hakemlerle ilgili eleştiri ve iddialara cevap vermesi bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Sinan Engin canlı yayında bombayı patlattı: Ahmet İbanoğlu görevden alınacak - Son Dakika