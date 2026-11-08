Sinan Erdem'de Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti - Son Dakika
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Sinan Erdem'de Galatasaray MCT Technic, Esenler Erokspor'u 90-81 mağlup etti

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, Sinan Erdem'de konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 yendi. İlk periyodu 24-13 önde geçen Galatasaray, devreyi 40-39 önde kapatırken üçüncü periyot 59-59 berabere tamamlandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Musa Kazım Çetin

Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 13, Şehmus Hazer 10, Nikolic 6, Metu 20, Ballo 2, Berkan Durmaz 10, Smailagic 6, Buğrahan Tuncer, Pierre 8, Simpson 15

Esenler Erokspor: Davis Jr. 7, Usher 2, Sow 6, Moore 7, Muhsin Yaşar 4, McCollum 18, Webb 6, Yebo 12, Melih Tunca, Egehan Arna 19, Yunus Emre Sonsırma,

1. Periyot: 24-13

Devre: 40-39

3. Periyot: 59-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90-81 yendi.

Kaynak: AA
Sinan ErdemGalatasaraySigortaTürkiyeEsenlerSporSon Dakika

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