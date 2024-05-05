Sinan Kaloğlu: 'Oyunu genel anlamda domine ettik' - Son Dakika
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Spor

Sinan Kaloğlu: 'Oyunu genel anlamda domine ettik'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Giresunspor maçının ardından oyunu genel anlamda domine ettiklerini belirterek, 'Maç çok erkende kopabilirdi ama zor da olsa kazanarak iddiamızı sürdürüyoruz' dedi.

05.05.2024 19:51  Güncelleme: 19:56
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- Sinan Kaloğlu: "Oyunu genel anlamda domine ettik"

ANKARA - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Giresunspor müsabakasının ardından, "Bu maçların stresi, yoğunluğu çok fazla. Yine de oyunu genel anlamda domine ettik. Maç çok erkende kopabilirdi ama zor da olsa kazanarak iddiamızı sürdürüyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0 skorla mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Maçtan önce beklediğimiz şekilde, yaptığımız tüm analizlerde neyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ona göre çalışmalar yaptık. Nitekim ilk yarı bu çalışmaların verimini aldık ve çok fazla pozisyona girdik ama bir türlü golü bulamadık. Bu maçların stresi, yoğunluğu çok fazla. Yine de oyunu genel anlamda domine ettik. Maç çok erkende kopabilirdi ama zorda olsa kazanarak iddiamızı sürdürüyoruz. Hedefimiz 3 puandı, 1-0'da olsa galip geldik. Umutlarımızı haftaya taşıdık. Haftaya da Tuzlaspor karşılaşmasını kazanıp play-offa giren takım olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu, Giresunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sinan Kaloğlu: 'Oyunu genel anlamda domine ettik' - Son Dakika

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