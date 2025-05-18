Sincan\'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Sincan Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlediği 'Gençlik Haftası' etkinlikleri, 17 Mayıs'ta Sincan Park'ta Okçuluk Şampiyonasıyla başladı. Birbirinden yetenekli sporcular turnuvada yarıştı, dereceye girenler ise madalya ve kupa sahibi oldu.

Sincan Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri 17 Mayıs'ta Okçuluk Şampiyonasıyla başladı. Sincan Park'ta düzenlenen okçuluk turnuvasında yüzlerce sporcu kıyasıya yarıştı. Sporcuları bu anlamlı günde yalnız bırakmayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da etkinliğe katılarak onlarla beraber ok attı. Etkinlikte birbirinden yetenekli sporcular yarışırken, turnuva sonunda dereceye giren gençler, madalya ve kupa ile ödüllendirildi.

Başka Ercan, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı şöyle kutladı:

"Bizim gençlerimizin hepsi birbirinden yetenekli, kimisi sporda kimisi sanatta yetenekli. Gençlik Haftamız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız öncesi etkinliklerimiz devam ediyor, pazartesi günü ise Lale Meydanı'nda etkinliklerimiz devam edecek. Gençlerimizin ayaklarına taş değmesin. İnşallah yolları, bahtları açık olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından vatandaşlarla tek tek sohbet eden Ercan gençlerin düzenlenen etkinliklere yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. - ANKARA