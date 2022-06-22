Sındırgı'da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Sındırgı'da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu

22.06.2022 20:42
Sındırgı'da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu

Sındırgı ilçesinde Kaymakamlık kurumlar arası geleneksel futbol turnuvası iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi.

Sındırgı ilçesinde Kaymakamlık kurumlar arası geleneksel futbol turnuvası iki yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Kurumlar arası iletişimi geliştirmek, spora teşvik etmek amacı ile turnuvaya 10 takım ve 115 sporcu katıldı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından turnuvanın galibi dostluk oldu.

Final karşılaşması Jandarma ile İbrahim Ethem Akıncı İlk ve Ortaokulu takımları arasında gerçekleşti. Heyecan dolu karşılaşma Jandarma 5 - İbrahim Ethem Akıncı 3 skoru ile sonuçlandı.

Final karşılaşmasında çok sayıda taraftar Kaymakam Zafer Oktay, belediye başkan yardımcısı Ç. Çağatay Çavdar, Cumhuriyet savcısı Mehmet Furkan Yılmaz, İlçe Emniyet müdürü Tahir Demir, ilçe Jandarma komutanı Bahtiyar Beycur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Rahmi Yörük takımları yalnız bırakmadı.

Turnuvada konuşmasını gerçekleştiren ilçe kaymakamı Zafer Oktay " Bu gün kaymakamlığımız tarafından düzenlenen kamu kurumlar arası futbol turnuvasını sonuna geldik final maçı ile de turnuvamızı tamamladık. Birçok kamumuzdan kendi talepleri ile güzel bir etkinlik oldu. Centilmenlik içerisinde ve rekabetin yüksek olduğu güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunda sonra ara ara bu turnuvalarımızı ilçemizde farklı spor dallarında da yine devam etmeye çalışacağız" dedi.

Turnuvada İlçe Jandarma şampiyonluğu üstlenirken, İbrahim Ethem Akıncı ikinci, Yağcıbedir ortaokulu üçüncü takım olarak turnuvayı tamamladı.

33 gol ile turnuvanın gol kralı ödülünü alan Mustafa Ayan " Turnuvanın en çok gol atan oyuncusu olarak bu gün tabi buruk bir mutluluk yaşadım. Tabi şampiyon olmak ta istiyorduk. Ama güzel bir organizasyon oldu. Bütün takımlar bütün kurumlar burada dostluk çerçevesinde tabi ufak tefek yeri geldiğinde sertlikler oldu ama yine de dostluk çerçevesinde bütün kurumların birbiriyle kaynaştığı turnuva oldu. Biz de elimizden geleni yaptık bu gün olmadı ama şampiyon olan jandarma takımını ikinci olan İbrahim Ethem Akıncı'yı onları da tebrik ederiz. Güzel bir turnuva oldu emeği geçen herkese özellikle Kaymakamlığa, belediyemize, Rahmi Müdürüme, Niyazi Hocama hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler inşallah böyle güzel organizasyonların devamı gelir" şeklinde konuştu.

Turnuvanın şampiyonu Jandarma'nın kaptanı Uzm. Jandarma Alt. Kdm. Çvş. Uğur Dağhan " Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelip destekleyen başta bölük komutanımız Ahmet Başçavuşumuz bütün personele teşekkür ediyoruz. Bu turnuvada emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Şampiyon olduğumuz için de ayrıca çok mutluyuz. Turnuva kıran kırana geçti. Centilmence geçti sonunda kazanan biz olduk onun için ayrıca mutluyuz böyle turnuvaların devamını diliyoruz" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı Samsat Jandarma Hizmet Binasının temeli atıldı Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi Silvan'da kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Sındırgı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sındırgı'da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:43 Sri Lanka Başbakanı ülkesinin ekonomisinin tamamen çöktüğünü açıkladı! Çözüm için 4 ile görüşme yapılacak
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
20:25 3 dakikada 3 milyon TL'lik elektronik eşyası çalan hırsızlar kameralara böyle yakalandı
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 21:02:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'da kurumlar arası halı saha futbol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement