Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'nda 3 Türk oyuncu yer alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'nda 3 Türk oyuncu yer alacak

01.06.2022 15:23
Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'nda 3 Türk oyuncu yer alacak

Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'na (BWB Avrupa) 3 Türk oyuncu katılacak.

Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'na (BWB Avrupa) 3 Türk oyuncu katılacak.

Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre; bugün başlayan organizasyon, İtalya'nın Assago bölgesindeki Spor Köyü ile Milano kentindeki Bocconi Spor Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Amerikan Basketbol Ligi, FIBA, İtalya Basketbol Federasyonu (FIP) iş birliğiyle gerçekleştirilen kampta Türkiye'den erkeklerde Kaan Berk Tarla, Özgür Cengiz ve Kadir Yiğit Yancı yer alacak.

Organizasyonda Avrupa genelinde 24 ülkeden lise çağındaki en iyi 62 erkek ve kız çocuk bir araya gelerek, mevcut ve eski NBA, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) ve FIBA oyuncuları, efsaneleri ve antrenörleriyle çalışma fırsatı buluyor. Genç oyuncular ve antrenörler ayrıca yaşam becerileri, liderlik gelişimi ve toplum hizmeti programlarında yer alacaklar.

NBA oyuncuları Danilo Gallinari (Atlanta Hawks), Terance Mann (Los Angeles Clippers) ve Kemba Walker (New York Knicks) bu yılki kampta deneyimlerini paylaşacak.

Memphis Grizzlies Başantrenörü Taylor Jenkins, NBA'deki yardımcı antrenörler David Adelman (Denver Nuggets), Johnnie Bryant (New York Knicks) ve Edniesha Curry (Portland Trail Blazers) ile eski WNBA oyuncusu Raffaella Masciadri ve İtalya Kadın Milli Takımı kaptanı ve Virtus Bologna forveti Sabrina Cinili de antrenörler arasında yer alacak.

Organizasyon hakkında açıklamada bulunan NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü Ralph Rivera, ilk kampı da 20 yıl önce İtalya'da gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Sınır Tanımayan Basketbol'un İtalya'daki ilk kampından bu yana Avrupalı oyuncular üzerinde yarattığı etkiden inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. İtalya'ya geri döndüğümüz için mutluyuz. Bu genç oyunculara basketbol yolculuklarında bir sonraki adımı atarken unutulmaz deneyimler yaşatmak için FIBA ve FIP ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

FIBA Ulusal Federasyonlar ve Spor Direktörü Zoran Radovic ise, "2022'de Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa ile İtalya'ya geri döndüğümüz için çok mutluyuz, özellikle de BWB'nin ilki 2001'de orada yapıldığı için. Aynı zamanda bu yıl FIBA EuroBasket 2022'nin ev sahibi olan İtalya Basketbol Federasyonu ve NBA ile Avrupa'daki geleceğin yıldızlarına yüksek kaliteli bir program sunmak için bir kez daha birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BWB Avrupa 2022, 4 Haziran Cumartesi günü tamamlanacak.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım OİB'den İtalya'daki Autopromotec Fuarı'na 11 firmayla milli katılım
Kaynak: AA

basketbol, Milano, İtalya, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'nda 3 Türk oyuncu yer alacak - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: Sınır Tanımayan Basketbol Avrupa Kampı'nda 3 Türk oyuncu yer alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement