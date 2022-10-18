STAT: Çaykur
Didi HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Ozan Burak Akduman, Bedirhan SoydemirÇAYKUR RİZESPOR: Zafer - Berkay, Seyfettin Anıl, Mithat (Dk. 46 Kerem), Ercan (Dk. 90 Habil), Grahovac, Emircan (Dk. 86 Emirhan), Papa
, Deniz (Dk. 72 Eren Emre), Bolasie (Dk.86 Enes), HurkBOYABAT 1868 SPOR: Mustafa - Cabbar (Dk. 46 Oğuzhan) (Dk. 49 Tolga), Gökhan, Ramazan, Burak, Mikail, Nurettin, Barış Emirhan, Ömer (Dk. 80 Mehmet), Enes (Dk. 89 Emre), Sinan (Dk. 80 İlkay)GOLLER: Dk. 13 Deniz, Dk.17 Bolasie, Dk. 63 (P) Hurk (Çaykur Rizespor
)SARI KARTLAR: Eren Emre (Çaykur Rizespor)Ziraat Türkiye Kupası
3'üncü turunda Çaykur Rizespor evinde Boyabat
1868 Spor'u 3-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.13'üncü dakikada Bolasie'nin pasında topu alan Deniz, ceza sahası içinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.17'nci dakikada orta sahadan aldığı topu sağ kanattan ceza sahasına taşıyan Bolasie'nin direk kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 2-0.63'üncü dakikada Hurk'tan seken topla buluşan Bolasie, kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hurk, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 3-0.81'inci dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Grahovac, yaptığı vuruşta barajdan seken topa tekrar vurdu. Meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 galibiyeti ile sona erdi.
- Rize
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Sinop spor haberi: Çaykur Rizespor, kupada Boyabat 1868 engelini rahat geçti - Son Dakika
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