Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı - Son Dakika
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Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı

25.05.2022 09:04
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı

Sinop'un Gerze ilçesinde çeşmelerin rengini lig şampiyonu belirliyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde çeşmelerin rengini lig şampiyonu belirliyor. Gerze'de 39 yıldır sürdürülen bir "taraftar geleneği" bu yıl da yerine getirildi. Çeşmeler bordo-maviye boyandı.

Sinop'un Gerze ilçe merkezinde bulunan çeşmenin dış duvarları o yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanırken, bu yıl da Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyon olması üzerine çeşmeler bordo-maviye boyandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy, "1983 yılından beri bu çeşme devamlı boyanmakta. Şampiyon olan takımın taraftarları gelip bu çeşmeyi boyuyorlar. Hatta davul-zurna ile geliyorlar. Bu sene davul falan yoktu. Bu süreçte Trabzonspor 2 kere şampiyon olmuş. Galatasaray 16 kez, Fenerbahçe 10 kez, Beşiktaş 9 kez, Bursaspor 1, Başakşehir de 1 kez şampiyon olmuş. Tabii, Galatasaray gibi üst üste şampiyon olanlar çeşmeyi bazen yeniden boyuyorlar ya da boyayı yeniliyorlar. Tüm halk da buna alıştı. Hiç kimse de çeşmeye zarar vermiyor. Artık bu kültür oturdu. Her sene gönüllü olarak taraftar grupları geliyor, çeşmeleri takımlarının renklerine boyuyor. Sadece Başakşehir taraftarları yoktu. O zaman da biz belediye olarak boyadık" dedi.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Trabzonsporlu vatandaş Hamdi Altmışdörtoğlu ise, "38 yıl sonra gelen şampiyonluğumuz neticesi çeşmelerin bordo-maviye boyanması ayrı bir mutluluk. Takımımız bu sene şampiyon olduğu için daha bir sevinçliyiz" ifadelerini kullandı.

(Osman Aksu - İHA)

Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşmeler bu yıl bordo-maviye boyandı - Son Dakika


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