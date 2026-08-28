Sinopspor U14\'ten Kuzey Cup\'ta İkincilik

Sinopspor U14 Takımı, Sinop'ta düzenlenen Kuzey Cup turnuvasını ikinci sırada tamamladı.

Sinop'ta gerçekleştirilen Kuzey Cup'ta mücadele eden Sinopspor U14 Takımı, turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çekti. Genç futbolcular, final müsabakasında Silivri merkezli Ogur Atletik Akademi ile karşı karşıya geldi.

Final karşılaşmasında rakibine 3-0 mağlup olan Sinopspor U14 Takımı, turnuvayı ikincilik derecesiyle tamamladı. Kadrosunda 8 oyuncusu 2014 doğumlu olan Sinopspor U14 Takımı'nın elde ettiği ikincilik, kulüp camiasında memnuniyetle karşılandı. Genç oyuncuların turnuva boyunca gösterdiği mücadele ve ortaya koyduğu performans, gelecek adına umut verdi.

Sinopspor camiasından yapılan açıklamada, turnuva sürecinde takıma destek veren velilere ve teknik heyete teşekkür edildi. Açıklamada, genç futbolcuların gelişiminde verilen desteklerin önemine dikkat çekildi.