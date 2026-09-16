Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3-0'lık yenilgiyle veda etti - Son Dakika
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Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3-0'lık yenilgiyle veda etti

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Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası\'na 3-0\'lık yenilgiyle veda etti
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopspor, sahasında Arıt Kayadibi Spor'a 3-0 mağlup olarak kupaya ilk turda veda etti. Konuk ekip aldığı bu sonuçla bir üst tura yükselme başarısı gösterdi.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda sahasında Arıt Kayadibi Spor'u konuk eden Sinopspor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopspor ile Arıt Kayadibi Spor, Sinop Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, müsabakanın henüz 1. dakikasında Hüseyin Yeşilsu'nun kaydettiği golle öne geçti. İlk yarı Arıt Kayadibi Spor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Yusuf Oyit farkı 2'ye çıkarırken, 90+4. dakikada Uğur Bilgin attığı golle maçın skorunu belirledi. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası'na ilk turda veda etti. Arıt Kayadibi Spor ise bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıSinopsporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinopspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 3-0'lık yenilgiyle veda etti - Son Dakika
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