Sipay Bodrum FK, genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor - Son Dakika
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Spor

Sipay Bodrum FK, genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin başkanı Fikret Öztürk, takımda genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Öztürk, Bodrum FK'nin Süper Lig'de umulmadık sonuçlar alacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca, altyapıya önem verdiklerini ve geleceğini gördükleri gençleri takıma aldıklarını ifade etti. Bodrum FK'nin bir kuruş borcu olmadığını ve sürekli bir gelire ihtiyaç duyduklarını belirten Öztürk, butik bir statta en güzel oyunu sergilemek istediklerini söyledi.

15.07.2024 17:15
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nin başkanı Fikret Öztürk, genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri, Ortakent Golf Kulüp'te düzenledikleri basın toplantısında, takımdaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, bu yıl Bodrum FK'nin Süper Lig'de hiç umulmadık sonuçlar alacağına inandıklarını belirtti.

İlk yıl oyuncular için biraz değişik bir lig olacağını ifade eden Öztürk, oyuncuların kampta çeşitli maçlarla lige en iyi şekilde hazırlandığını dile getirdi.

Altyapıya önem verdiklerine dikkati çeken Öztürk, " Türkiye'de geleceğini gördüğümüz gençleri takıma aldık. Ana takımda yer alanlar var, yer alamayan arkadaşlarımız var. Bunlardan şu anda 10 futbolcuyu alt liglere kiralık olarak veriyoruz. Bunların hiçbirini satmadık. Yine gençleri almaya devam ediyoruz." dedi.

"Bodrum FK'nin bir kuruş borcu yok, her şey günü gününe kuruşu kuruşuna ödeniyor." diyen Öztürk, "Bu işin sürekli bir gelire ihtiyacı var. Biz de bu sürekli geliri sağlamak için görüşmeler yapıyoruz. Belli yerlere geldiğimiz görüşmelerimiz var. Ama bu gelirler bugün de olsa, yarın da olsa, öbür gün de olsa bizim için fark etmez. Biz yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Butik bir statta, butik bir oyun alanında en güzel oyunu sergilemek istediklerini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Göreceksiniz oynandığı zaman bütün takımlar Bodrum'a gelmek için can atacak. Bodrum'a gelecek takımların taraftarları belki iki üç gün önceden gelip Bodrum'un havasını da alacak. Dolayısıyla takımların kombine fiyatlarına bakarak kendimize göre kombine fiyatları oluşturduk. Zaten satacağımız yer az. Şimdiden kombinelerini alsınlar. Bizim stadımız 4 bin 200 kişi. Türkiye'nin en güzel butik sahası olacak. Bunun en güzel şekle getirilmesi için çalışıyoruz. Maçlara yetişecek şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Teknik ekip konusunda da mevcut hocamız ve yardımcıları duruyor, üç dört kişi daha kendilerine destek ekibi aldılar."

Yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Onur Talay da kombinelerin Bodrum FK Passolig kartıyla alınabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Fikret Öztürk, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sipay Bodrum FK, genç oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor - Son Dakika

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