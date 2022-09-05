Milli güreşçiler, Dünya Şampiyonası öncesi açıklamalarda bulundu

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası öncesi milli güreşçiler açıklamalarda bulundu.

Bolu kampının ardından çalışmalarına Sarıyer'de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi'nde devam eden milli güreşçiler, basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

KEREM KAMAL: HAYALİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI60 kiloda Avrupa şampiyonu Kerem Kamal açıklamasında, "Özellikle kendi adıma çok güzel bir sene geçiriyorum. 4 müsabakadan da altın madalyayla ayrıldım. Artık son virajdayız. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırız, sadece zamanımızı bekliyoruz. Çok güzel bir ruh yakaladığımıza inanıyoruz. Uzun süredir kırılamayan rekoru kırıp takım olarak Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz. 2020 Olimpiyatları'nda madalya alamadım ama bu tecrübeyle 2024 Paris'e hazırlanıyorum. Adım adım gitmek istiyorum. Her sporcu gibi benim de hayalim 2024 Paris Olimpiyatları. Kesinlikle bu turnuva 2024 Paris Olimpiyatları'nın küçük bir versiyonu. Burada madalya almak, 2024'te madalyanın bir ucundan tutmak demek" ifadelerini kullandı.MURAT FIRAT: BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKMEK İSTİYORUM67 kiloda son Avrupa şampiyonu Murat Fırat ise, "Çok güzel hazırlandık. Son kampımız burada. Güzel geçti çalışmalar. Son yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda da bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Takımımız çok iyi. Herkes şampiyon olmak için gelecek, biz de şampiyon olmak için mindere çıkacağız. Önümüzdeki sene iyi bir derece alırsam Paris Olimpiyatları'na da gitme hakkı kazanacağım. Elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.BURHAN AKBUDAK: ARTIK DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM82 kilodaki Burhan Akbudak ise şunları söyledi: "İyi bir dönem geçirdik. Son kampımız Bolu'daydı ve hazırlıklarımızı orada tamamladık. Artık evimizdeyiz ve sonrasında yolculuğa çıkacağız. Takım olarak daha önce Avrupa Şampiyonası'nda alınan 16 madalyayı 17'ye çıkardık. Genç bir ekibiz. İnşallah daha iyisini yapıp, daha önce 2 kez kazanılan takım halinde Dünya Şampiyonluğu'nun 3'üncüsünü yaşayacağız. Artık Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyorum. Paris Olimpiyatları öncesinde de ciddi bir sınav olacak ama önümüzdeki sene yapılacak olan şampiyona asıl hedef olacak çünkü vizeleri orada alacağız. Önümüzdeki sene de elimizden geleni yapıp inşallah olimpiyat kotasını alacağız."METEHAN BAŞAR: PARİS OLİMPİYATLARI'NDA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUZ

97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Metehan Başar da çok güzel bir takımları olduklarını belirterek, "Avrupa 2'ncisi olduk ve şimdi de hedefimiz takım halinde dünya şampiyonu olmak. Buna inanıyoruz. Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Buraya da iyi hazırlandık. Hem ferdi olarak şampiyonluk istiyorum hem de takım olarak şampiyonluk istiyoruz. Hedefimiz bu yöndeydi ve hazırlandık. Son Dünya Şampiyonaları'nda birçok altın madalya kazandık. Benim şu anda takımımıza olan inancım tam. Avrupa Şampiyonası'nda bunu gördük. Burası biraz daha kuvvetli bir turnuva olacak ama inşallah birçok madalyayla ülkemize döneceğiz. Her sporcu gibi benim de hayalim olimpiyat madalyası. Vizeyi Dünya Şampiyonası'nda almak daha iyi oluyor çünkü sonrasında süreç uzuyor. Seneye olimpik kilolarda vizelerimizi alıp Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.