Şirin Askara Avrupa 3\'üncüsü

Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mücadele eden milli güreşçi Şirin Askara, bronz madalya kazandı.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 40 kiloda mindere çıkan Şirin Askara, çeyrek final müsabakasında Alman rakibi Nahla Maylin Eichheimer'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ukraynalı rakibi Valeriia Yatskiv ile karşılaşan milli sporcu, bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında Romanyalı rakibi Maria Pavel'i 6-1 mağlup eden Şirin Askara, Avrupa üçüncüsü oldu. - İSTANBUL