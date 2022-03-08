Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

08.03.2022 12:27
Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Bu sezon 13.'sü gerçekleştirilen ve final maçlarının Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandığı Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin kadınlar kategorisinde Türk Telekom, erkekler kategorisinde ise Türk Hava Yolları kupayı kaldırdı.

Bu sezon 13.'sü gerçekleştirilen ve final maçlarının Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandığı Fonex Şirketler Voleybol Ligi'nin kadınlar kategorisinde Türk Telekom, erkekler kategorisinde ise Türk Hava Yolları kupayı kaldırdı.

Şirketler Voleybol Ligi'nin final ve üçüncülük maçları 6 Mart 2022 tarihlerinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda unutulmaz bir atmosferde oynandı. Final maçlarında uluslararası hakemlerimiz Erdal Akıncı ve Seçkin Yener düdük çaldı. Kadınlar kategorisi final maçında, Turkcell'i 3-2 mağlup eden Türk Telekom'un sultanları kupaya uzanırken ilk şampiyonluğunu kutladı. Üst üste dört final oynama başarısı gösteren Turkcell sezonu ikinci olarak bitirdi.

Aynı gün erkekler finalinde de müthiş bir maç oynandı. Finalde Anadolu Hayat Emeklilik ve Türk Hava Yolları takımları karşılaştı. Türk Hava Yolları rakibine set vermeden ilk şampiyonluğunu elde etti. Anadolu Hayat Emeklilik gümüş madalyanın sahibi olurken ilk defa ilk dört arasına kalan ETİ bronz madalyayı boynuna taktı. Turkcell ise turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. - İSTANBUL

Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu
Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu
Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu
Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu
Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

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Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Burhan Felek, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika


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