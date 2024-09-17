Şırnak Petrol Spor, Ziraat Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupasında 1'inci turda kendi evinde Kurtalan Spor ile karşılaşan Şırnak Petrol Spor rakibini 4-1'lik net skor ile yenerek bir üst tura çıkarken, çekilen yeni kuruya göre Şırnak Petrol Spor'un rakibi Etimesgut Belediyespor oldu.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı. Bölgesel Amatör Lig (BAL), TFF 3. Lig ve TFF 2. Lig ekiplerinin yer aldığı 2. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 64 takım mücadele edecek ve 32 ekip, bir üst tura yükselecek.

Çekilen kura çekiminde Şırnak Petrol Spor'un rakibi Etimesgut Belediyespor oldu. 8-9-10 Ekim tarihlerinde, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından daha sonra açıklanacak olan maç saatinde deplasmanda rakibi ile karşılaşacak olan Şırnak ekibinin tek parolası bir üst tura yükselmek olacak. - ŞIRNAK