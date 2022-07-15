Şırnak'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına rafting düzenlendi - Son Dakika
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Şırnak'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına rafting düzenlendi

15.07.2022 11:12

- Şırnak'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına rafting düzenlendi Kato Dağı eteklerinden anlamlı etkinlik Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü münasebetiyle rafting etkinliği düzenlendi.

- Şırnak'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına rafting düzenlendi

Kato Dağı eteklerinden anlamlı etkinlik

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü münasebetiyle rafting etkinliği düzenlendi. Şehitler anısına pankart açan sporcular, kilometrelerce kürek çekti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bağlı Başaran köyünde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Zafer Bayramı'nda şehitlerin anısına bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz, Cumhuriyet Savcısı Emre Karacan, Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Ak Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman ve çok sayıda vatandaş ile sporcu katıldı. Ayvalık köyü camisinde başlayan nehir inişi rafting etkinliği, Başaran köyü çıkışında son buldu. Şehitlerin anısına düzenlenen rafting etkinliğinde pankartlar açıldı, botlara Türk bayrakları asıldı. Kato Dağı eteklerindeki buz gibi sularda rafting yapan Kaymakam Hasan Uğuz, etkinlik sonunda açıklamalarda bulundu. Kaymakam Uğuz, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde rafting düzenledik. Komutanlarımız katıldı, emniyet personellerimiz katıldı, savcımız katıldı, vatandaşlarımız katıldı. Bugün güzel bir organizasyon oldu. Beytüşşebap raftingde iddialı, ulusal birinciliklerimiz var, inşallah uluslararası birinciliklerimiz de olur. 15 Temmuz şehitlerimizin anısına düzenlenen etkinliğimiz güzel geçti. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şırnak'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına rafting düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 15 Temmuz Şehitleri anısına rafting düzenlendi - Son Dakika
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