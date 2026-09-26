Şırnak\'ta 5. Cudi Cup Tenis Turnuvası\'nda Arslan ve Germanova teklerde birinci oldu

Şırnak'taki 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda final müsabakaları yapıldı.

Şırnak Valisi Birol Ekici, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer protokol üyeleri, organizasyonun final müsabakalarını izledi.

Vali Ekici, programda yaptığı konuşmada, turnuvanın 5'incisine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını, kentteki huzur ve güvenliği sporla taçlandırdıklarını söyledi.

Sporcuların 6 gün boyunca kardeşçe ve centilmence müsabakalar gerçekleştirdiğini anlatan Ekici, "Ekonomik göstergeler hızla kalkınan bir şehri ve bereketli illerin parlayan yıldızı olan Şırnak'ı gösteriyor. Tabii ki bunu sanatta, sporda önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir şekilde göstereceğiz ve barışın, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, dostluğun gelişmesine Şırnak olarak katkıda bulunacağız." diye konuştu.

Şafak Müderrisgil ise her yıl kente büyük bir heyecanla turnuvalara geldiklerini dile getirdi.

Terörle anılan bölgede artık tenis organizasyonunun 5'incisinin finaline geldiklerini ifade eden Müderrisgil, şunları kaydetti:

"Bu turnuvalar şehre tenisi tanıttı, tenis kültürünü getirdi. Lisanslı sporcu yokken bugün 6 bin 500 lisanslı sporcu var, bunun bini aktif sporculardan oluşuyor. Bu muazzam bir başarı, muazzam bir başarı hikayesi. Onun için Şırnak'ı kutluyorum. Emeği geçen herkesi kutlamak istiyorum. Tenis şehirleri projemiz var ve her şehirde tenisi ve tenis kültürünü yaygınlaştırmak, tenisi tabana yaymak birinci görevimiz. Tüzüğümüzde 'Tenisi tabana yay diyor' ki işte bunun canlı örneğini Şırnak'ta görüyoruz. Burası adeta bir laboratuvar. Bunun için 'Haydi Tenise' projemiz var ve şu anda 22 ilimizde 33 okulda proje devam etmekte. Malzeme tedariki sağlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokoller çerçevesinde projeyi neredeyse 2 yıldır yürütmekteyiz ve her yıl il sayısını da artırıyoruz. Uluslararası bu tür turnuvaları önemsiyoruz. Çünkü tam da yeteneğin geliştiği yaşta gerçekleşen bu turnuvalarda dünyanın birçok bölgesinden gelen tenisçiler, sporcular, genç sporcular bir aradalar. Bir kültür alışverişi var. Tenis turizmi anlamında da giderek kapasitemizin arttığını, şehirlerimizin tenis turizmi için daha fazla ivme oluşturduğunu görmekteyiz. Bunlar çok güzel gelişmeler."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise Cudi Dağı'nın eteklerinde 6 gün boyunca yükselen raket seslerinin çok önemli olduğunu belirtti.

Yarka, "Bu topraklarda bugün gençlerin heyecanını, sporun coşkusunu, dostluğun sesini duyuyoruz. Şırnak'ın geleceğine baktığımızda görmek istediğimiz tablo da budur. Şırnak'a gelen sporcularımızın tamamı kazanmıştır. Çünkü kazanan spor, dostluk, kardeşlik ve Şırnak oldu." dedi.

Final müsabakalarında tek erkeklerde Yiğit Arslan, tek kızlarda ise Arina Germanova birinciliği elde etti.

Çift erkeklerde Teoman Aktaş ve Ateş Batur, çift kızlarda ise Eva Kan ve Yana Volkova birinci oldu.

Yapılan müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa verildi.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Yavuz Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.