Şırnak'ta 5'incisi düzenlenen Cudi Cup'ta yarı finaller yarın oynanacak - Son Dakika
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Şırnak'ta 5'incisi düzenlenen Cudi Cup'ta yarı finaller yarın oynanacak

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Şırnak\'ta 5\'incisi düzenlenen Cudi Cup\'ta yarı finaller yarın oynanacak
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Şırnak'ta 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek finaller sona erdi. ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcunun katıldığı turnuvada yarı final maçları yarın oynanacak.

ŞIRNAK'ta bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcunun katıldığı turnuvada yarı finaller yarın oynanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) destek ve koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi katkılarıyla düzenlenen 5'inci Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası devam ediyor. Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada 61 sporcu mücadele ediyor. Turnuvanın ilk 2 turunu geçen sporcular, çeyrek final maçlarında karşı karşıya geldi. Sporcular, Cudi, Gabar, Faraşin, Kato, Botan ve Sefine isimleri verilen kortlarda yarı finale yükselmek için mücadele etti.

'AMACIM HEM TEKLERDE HEM DE ÇİFTLERDE ŞAMPİYON OLMAK'

Çeyrek final maçını kazanarak yarı finale yükselen İzmirli tenisçi Bera Malkoç (14), geçen yıl da Cudi Cup'a katıldığını belirterek, "Cumartesiden beri buradayım. Bugün çeyrek final maçımı oynadım ve kazandım. Yarın yarı final oynayacağım. Amacım hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon olmak. Burası çok güzel. Geçen sene de gelmiştim, bizi çok güzel ağırlıyorlar. Uluslararası turnuvalarda mücadele etmek ve arkadaşlarımla birlikte oynamak bana çok iyi deneyimler kazandırıyor. Geçen yıl çeyrek finalde elenmiştim. Amacım her gün kendimin üzerine koymak" dedi.

'HEDEFİM ŞAMPİYON OLMAK'

Cudi Cup'ta ilk kez mücadele eden Adanalı tenisçi Yiğit Arslan da (13) çeyrek final maçını kazanarak yarı finale yükseldi. Arslan, "Cudi Cup'ı ilk defa oynuyorum. Çok güzel bir organizasyon. Bugün çeyrek final maçım vardı, kazandım. Yarın yarı final maçı oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Hedefim şampiyon olmak" diye konuştu.

Turnuvada yarı final karşılaşmaları yarın oynanacak.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şırnak'ta 5'incisi düzenlenen Cudi Cup'ta yarı finaller yarın oynanacak - Son Dakika
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