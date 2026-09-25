Şırnak\'ta Cudi Cup Tenis Turnuvası\'nda yarı finaller bitti, final yarın oynanacak

Şırnak'ta düzenlenen 5. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'na yarı final karşılaşmalarıyla devam edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) destek ve koordinasyonunda, Valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesinin katkılarıyla üniversite yerleşkesindeki 2 kapalı ve 4 açık kortta gerçekleştirilen turnuvada ABD, Yemen, Belarus, Rusya ve Türkiye'den 61 sporcu mücadele ediyor.

Turnuvada ilk iki turu geçen sporcular, "Cudi", "Gabar", "Faraşin", "Kato", "Botan" ve "Sefine" isimlerinin verildiği kortlarda bugün yarı final mücadelesine çıktı.

"Cudi'de sahne tenisin" temasıyla düzenlenen turnuvada tek ve çiftlerde yarı finale çıkan sporcular finale çıkmak için kıyasıya mücadele etti.

Finale çıkan 13 yaşındaki tenisçi Yiğit Arslan, AA muhabirine, dün çeyrek finalde bugün de yarı finalde rakibini yenerek finale çıktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

İlk kez geldiği Şırnak'ta çok güzel bir ortamda tenis oynadıklarını belirten Arslan, "İyi imkanlara sahibiz burada. Hiç yabancılık çekmedik. Bugün yarı finaldeki rakibimi yenerek finale çıktım. Yarın iyi bir mücadele olacak. Kazanıp şampiyon olmak istiyorum. Şampiyon olmak için buraya geldim. Umarım bunu başarırım." dedi.

İstanbul'dan gelen 14 yaşındaki Eren Uluç, ilk defa katıldığı turnuvada yarı finale çıktığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Turnuvada güzel kortlarda iyi mücadeleler olduğunu aktaran Uluç, "Çok güzel bir organizasyon. Rakibimi çok çekişmeli bir maçta yendim. Yarı final oynayacağım. Güzel maç olsun. Umarım şampiyon olurum." diye konuştu.

Rusya'dan katılan 14 yaşındaki Alina Germineva, bugünkü maçı kazanmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Turnuvayı çok beğendiğini anlatan Germineva, "Benim için gerçekten çok zor bir maçtı. Bugünkü maçı kazandım. Yarın final var, yarınki maçı da kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Turnuvada, yarın final müsabakaları yapılacak.???????