Şırnak'ta Hollanda-Türkiye maç heyecanı yerini hüzne bıraktı - Son Dakika
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Şırnak'ta Hollanda-Türkiye maç heyecanı yerini hüzne bıraktı

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Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Şırnaklı vatandaşlar EURO 2024 çeyrek final maçını heyecanla izledi ancak Türkiye'nin maçı kaybetmesi büyük bir üzüntüye neden oldu.

07.07.2024 01:17  Güncelleme: 01:38
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- Şırnak'ta Hollanda- Türkiye maç heyecanı yerini hüzne bıraktı

ŞIRNAK - Şırnak Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda EURO 2024 çeyrek final maçını Şırnaklı vatandaşlar büyük bir heyecan ile izledi. 90 dakika sonunda Türkiye'nin maçı 2-1 kaybetmesi Şırnaklılar büyük bir üzüntü ile alandan ayrıldı.

"Cumhuriyet Meydanı'nda Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Hollanda-Türkiye maçını izledi.

Alanı dolduran taraftarlar, ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Büyük bir heyecan ile maçı izleyen vatandaşlar maçın 34. dakikasında Samet Akaydin'in golü ile büyük bir seçin yaşadı. Maçın ikinci yarısında Hollanda'nın bulduğu gollerle Türkiye mücadeleyi 2-1 kaybetti. Büyük bir heyecan ile alanda toplanan vatandaşlar 90 dakika sonunda büyük bir üzüntü ile alandan ayrıldı.

Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Belediye Başkan Vekili Şemsettin Barış, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şırnak'ta Hollanda-Türkiye maç heyecanı yerini hüzne bıraktı - Son Dakika

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