Sivas Adliyesi'nden Sivasspor'a Destek
Sivas Adliyesi'nden Sivasspor'a Destek

26.03.2026 12:00
Adliye personeli, Sivasspor'un maçına toplu bilet alarak destek verecek. Birlik ruhu hedefleniyor.

Sivas Adliyesi personeli, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erok arasında BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için toplu bilet alımı yaparak takımlarına destek verecek.

Sivas Adliye Mensupları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Sivasspor'u kritik Esenler Erokspor karşılaşmasında yalnız bırakmak istemediklerini belirtti.

Adliye çalışanları ve ailelerinin maça katılımını sağlamak amacıyla toplu bilet alımı gerçekleştireceklerini dile getiren Yiğit, "Sivas'ta birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan bu organizasyonla, şehrin en önemli değerlerinden biri olan Sivasspor'a tribün desteğinin artırılmasını ve farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yiğit, adliye camiasının bu örnek girişiminin hem sporun birleştirici gücünü ortaya koyduğunu hem de şehrin takımına sahip çıkma bilincini pekiştirdiğini vurguladı.

Sivasspor'un bu kritik süreçte yanında olmanın, sadece sportif bir destek değil, aynı zamanda şehre olan aidiyetlerinin göstergesi olduğunu belirten Yiğit, tüm adliye personelinin aileleriyle tribünde yer alarak takıma moral vermek istediğini kaydetti.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri Oğuzhan Ceran, Fatih Karadağ, Sevda Yuvacı ve Tuğba Ateş ise organizasyonun yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, katılımın her geçen gün arttığını ve Sivas'ta güçlü bir destek atmosferi oluşturulacağı dile getirdi.

Kaynak: AA

