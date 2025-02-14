Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Destek Bayrakları Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Destek Bayrakları Dağıtıldı

Sivas Belediyesi\'nden Sivasspor\'a Destek Bayrakları Dağıtıldı

Sivas Belediyesi, Sivasspor'a moral ve destek vermek amacıyla esnaflara Sivasspor bayrağı dağıttı. Başkan Adem Uzun, tüm Sivaslıları takıma destek vermeye çağırdı.

14.02.2025 16:11  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi, Sivasspor'a moral ve destek amaçlı esnafa Sivasspor bayrağı dağıttı.

Sivasspor'a destek çağrıları devam ederken, Sivas Belediyesi takıma desteklerini sürdürüyor. Sivas Belediyesi, dün şehir merkezindeki belediyeye ait açık otoparkları destek amacıyla kırmızı-beyazlılara devretmişti. Sivas Belediyesi bugün de takıma moral ve destek amaçlı şehirdeki esnaflara Sivasspor bayrağı dağıttı. Kentin işlek caddelerinden İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'ndeki esnaflara Sivasspor bayrağı dağıtan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sivasspor'u desteklemeye davet etti.

"Gün Sivasspor'a destek günü"

Konu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Adem Uzun, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Sivaslıların en büyük sevgilisi Sivasspor. Biz de Sivas Belediyesi olarak ekip arkadaşlarımızla birlikte İstasyon Caddesi'nde ve Atatürk Caddesi'nde esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek en büyük sevgilimiz olan Sivasspor'un bayraklarını onlara hediye edeceğiz. İnşallah şehrimizin en önemli iki caddesini de Sivasspor bayraklarıyla donatmış olacağız. Gün, Sivasspor'a destek günü. Tüm hemşerilerimizi Sivasspor'a desteğe davet ediyoruz. Şehrimizde Sivasspor'un maçının olduğunu günlerde halk otobüsü şoförlerimiz Sivasspor forması giyecekler. Sivas Belediyesi'ne ait tüm sosyal tesislerde de çalışanlarımız o gün Sivasspor forması giyecekler, çok önemli bir farkındalığı da ortaya koymuş olacağız. Sivasımızın en önemli markası, sevdamız Sivasspor'a herkesi desteğe davet ediyorum. Sivasspor demek aslında bacasız fabrika demek. Sivasspor demek, belki de 50 fabrika demek. Sivassporumuza şimdi herkesin sahip çıkması, destek vermesi gerekiyor. Herkesi desteğe davet ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivas Belediyesi, Sivas Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Adem Uzun, Sivasspor, Belediye, Ekonomi, Güncel, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Destek Bayrakları Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
15:56 Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu Erdoğan, iki otomotiv devinin fabrika açacağı şehirleri duyurdu
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:17 Bankada para ve altını olanlar dikkat Tüm varlığınız sıfırlanabilir Bankada para ve altını olanlar dikkat! Tüm varlığınız sıfırlanabilir
00:18 İsrail ateşkese rağmen Lübnan’a saldırdı İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırdı
23:55 Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’ın eleştirilerine sert tepki Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine sert tepki
23:49 Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF’den Konyaspor’a tarihi ceza Türk futbolunda eşi benzeri yok: TFF'den Konyaspor'a tarihi ceza
23:33 İstanbul’da CHP’li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
23:28 Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar Başarır’ın anlattığı hikaye gündem oldu Ali Mahir Başarır ile Osman Gökçek arasında gergin anlar! Başarır'ın anlattığı hikaye gündem oldu
23:20 Mourinho’dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem Mourinho'dan Anderlecht galibiyetine ilginç yorum: Çok iyi bir sonuç diyemem
23:17 Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi Hastayla fiyat pazarlığına tutuşan hastaneyi bakanlık affetmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 17:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Belediyesi'nden Sivasspor'a Destek Bayrakları Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.