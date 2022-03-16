Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor

16.03.2022 14:35
Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta sahasında Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta sahasında Ankaraspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 30. Hafta maçında Ankaraspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Ankaraspor maçının hazırlıklarını sürdürecek - SİVAS

Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor
Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor

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Futbol Federasyonu, Ankaraspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Ankara maçına hazırlanıyor - Son Dakika


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