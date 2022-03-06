Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi - Son Dakika
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Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

06.03.2022 20:14
Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup erteleme maçında Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı antrenmanla Kahramanmaraş maçının hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi
Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi
Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi
Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi
Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi
Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor'da Kahramanmaraş mesaisi - Son Dakika


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