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Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi - Son Dakika

Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi

09.02.2022 15:51
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor, bu hafta deplasmanda Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

TFF 2. Lig kırmızı Grup 25. hafta maçında Sarıyer ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu karşılaşmaya hazırlanıyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışması ile devam etti. Yeşil-beyazlıların idman çift kale maç ile tamamlandı.

Sivas Belediyespor yarın yapacağı idmanla Sarıyer mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Sarıyer ile Sivas Belediyespor, 12 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi
Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi

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Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Sarıyer, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor'da Sarıyer mesaisi - Son Dakika Spor


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