22 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Sağman için kulüp tesislerde imza töreni düzenlendi. Törene Sivas Belediyespor Kulüp başkanı Hakan Genç ile futbolcu Furkan Sağman katıldı. Başarılı oyuncu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor, Furkan Sağman'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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