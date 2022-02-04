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Sivas Belediyespor galibiyete kilitlendi - Son Dakika

Sivas Belediyespor galibiyete kilitlendi

04.02.2022 00:58
Sivas Belediyespor galibiyete kilitlendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, hafta sonu sahasında Bayburt İl Özel İdarespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas'ı temsil eden Sivas Belediyespor, hafta sonu sahasında Bayburt İl Özel İdarespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını iddialı bir şekilde sürdürüyor.

TFF 2. Lig kırmızı Grup'un 24. hafta maçında Bayburt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, idmanı çift kale maç ile tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın yapacağı idmanla Bayburt maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivas Belediyespor ile Bayburt İl Özel İdarespor arasında 6 Şubat Pazar günü Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada Batuhan Gültek düdük çalacak. - SİVAS

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Futbol Federasyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Bayburt, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor galibiyete kilitlendi - Son Dakika Spor


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