Tarık kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Tarık Kurt'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor, Tarık Kurt'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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