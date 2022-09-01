Sivas Belediyespor, Tarık Kurt'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, Tarık Kurt'u kadrosuna kattı

01.09.2022 16:23
Sivas Belediyespor, Tarık Kurt'u kadrosuna kattı

Sivas Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki forvet Tarık Kurt ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, geçtiğimiz sezon Kırşehir Belediyespor forması giyen 24 yaşındaki forvet Tarık Kurt ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Kırşehir Belediyespor'da oynayan forvet oyuncusu Tarık Kurt'u resmen kadrosuna kattı.

Genç oyuncu için Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal, As Başkan Cem Yılmaz, Fatih Arkan ve genç futbolcu Tarık Kurt katıldı.

Tarık kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, transferin hayırlı olmasını dileyerek, "Tarık Kurt'a şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırşehir Belediyespor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Tarık Kurt'u kadrosuna kattı - Son Dakika

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