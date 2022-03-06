Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

06.03.2022 14:56
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Artvin 7 Mart'ı konuk etti.

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 15. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Artvin 7 Mart'ı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 46-18 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 25-7 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 28 sayı farkla 46-18 kazandı.

Maçın bitiş düdüğünden sonra Sivas Belediyesporlu sporcular büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve çok sayıda hentbolseverler takip etti.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 23'e çıkartarak 2. sırada yer aldı. Artvin temsilcisi ise 4 puanla son sırada kaldı. - SİVAS

Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı

YORUMLAR
500
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak Arpa alım başvuruları ve dağıtımı Zara'da da yapılacak

Hentbol, Artvin, Sivas, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Alpay Kazan hayatını kaybetti
14:59 Türk bilim insanları şaştı kaldı! Denizli'de makatına dinamit bağlayan adam havaya uçtu
14:50 Son Dakika: Putin'le görüşen Erdoğan barış çağrısını tekrarladı
14:49 Ukrayna'dan yayın yapan Türk gazeteciler, kurşunların hedefi oldu! Kabus anları saniye saniye kamerada
14:46 Bunu da gördük! İnternet sitesinin yayınladığı 36 ay taksitli yağ satışı gündeme bomba gibi düştü
14:41 Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı Rusya'da ödül süpürüyor!
14:09 Fatih Terim geri dönüşün sinyalini verdi, taraftarı heyecanlandırdı: Göreve hazırım
13:51 Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını etkileyecek hareket! ABD, Polonya üzerinden Ukrayna'ya savaş uçağı gönderecek
13:41 Merih Demiral çok sinirlendi! Maçın ardından yaptığı paylaşım İtalya'yı salladı
13:08 Sibirya'dan yola çıktı, rotasında Türkiye de var! Aybar soğuk hava dalgası Mart ayını vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 15:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde farklı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement