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Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı - Son Dakika

Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı

04.02.2022 14:29
Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında sahasında Bayburt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 24. hafta maçında sahasında Bayburt İl Özel İdarespor ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını kar yağışı altında sürdürdü.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. İdman ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra koşu ve istasyon çalışması yapan yeşil-beyazlılar, antrenmanını çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Bayburt maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı
Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı
Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı
Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı
Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı

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Futbol Federasyonu, Bayburt, Sivas, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, kar yağışı altında çalıştı - Son Dakika Spor


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