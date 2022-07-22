Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.