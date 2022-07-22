Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

22.07.2022 14:22
Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Sivas Belediyespor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışması yapan Sivas temsilcisi, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

Sivas Belediyespor, yarınki idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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