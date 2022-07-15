Törende konuşan 2. Başkan Karabal, "Yiğit Sevinç'e şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz. Anlaşma iki taraf içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SİVAS

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Bursaspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımlarında forma giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç'i renklerine bağladı - Son Dakika

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