Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç'i renklerine bağladı

15.07.2022 15:11
Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç'i renklerine bağladı

Sivas Belediyespor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç'i kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç'i kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Bursaspor ve Kırıkkale Büyük Anadoluspor takımlarında forma giyen 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Sevinç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulübü 2. Başkanı Taner Karabal ve genç oyuncu Yiğit Sevinç katıldı. Sevinç, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan 2. Başkan Karabal, "Yiğit Sevinç'e şehrimize ve kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı forma ile nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz. Anlaşma iki taraf içinde hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kırıkkale, Bursaspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas Belediyespor, Yiğit Sevinç'i renklerine bağladı - Son Dakika

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