Sivas gündem haberleri... SPOR Sivas'ta off road heyecanı - Son Dakika
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Sivas gündem haberleri... SPOR Sivas'ta off road heyecanı

02.10.2022 13:43

Sivas haber: SPOR Sivas'ta off road heyecanıAlperen YILDIZ/SİVAS,(DHA)- Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sivas Belediyesi Off-Road Oyunları' başladı.

SPOR Sivas'ta off road heyecanı

Alperen YILDIZ/SİVAS,(DHA)- Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Sivas Belediyesi Off-Road Oyunları' başladı. Yarışmaya katılan araçlar zorlu parkuru daha kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

21 ilden 124 aracın katıldığı Off-Road oyunları için Sivas Paşabahçe Mesire alanı yanına çamur çukurları, tepecikler ve tahterevalli ile hazırlanan zorlayıcı parkur kuruldu. Startın verilmesinin ardından yarışmacılar parkuru geçmek için yoğun çaba gösterdi. Çamura saplanan bazı araçlar kepçe ve iş makinası yardımı ile kurtarıldı. Güneşli havadan korunmak isteyen vatandaşlar ise organizasyonu şemsiyelerle takip etti. Yarışma sonunda dereceye giren sporcular ise altın ile ödüllendirilecek.

Düzenlenen yarışma hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz geleneksel Off-Road yarışlarına başladık. Şu an da S-1 klasmanı yarışıyor. Toplam 7 klasmanda yarışlar gerçekleşecek. Türkiye'nin en iyi araçları ve Türkiye'nin en çılgın yarışmacıları Sivas'ta buluştu. Toplamda 40 ilden 150 araç Sivas'a geldi. Onlarla birlikte gelen 500 kişiyi de şehrimizde misafir ediyoruz. Motorlu sporlarla alakalı bu yıl 3'üncü etkinliğimiz. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. İnsanlar bu yarışları heyecanla takip ediyorlar. Halkımızı bu gibi etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz dedi. (DHA)

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Sivas'ta off-road yarışlarının üçüncüsü yapıldı Sivas'ta off-road yarışlarının üçüncüsü yapıldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivas gündem haberleri... SPOR Sivas'ta off road heyecanı - Son Dakika

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