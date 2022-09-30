Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor

30.09.2022 16:39
Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlatılan isale hattı çalışmaları devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, 52 kilometre hattın 14 kilometrelik ilk etabında incelemede bulundu.

Çalışmaların devam ettiği Seyfebeli mevkisinde gazetecilere açıklama yapan Bilgin, kentin son yıllarda kuraklıkla mücadele ettiğini söyledi.

Bilgin, iki barajı buluşturacak proje kapsamında yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla kentte kuraklığın yol açtığı su sorununu ortadan kaldıracaklarına dikkati çekerek, şöyle dedi:

"4 Eylül Barajı'nı siz de gidip görüyorsunuz, maalesef son yıllardaki kuraklık ve az yağış sebebiyle barajda su sıkıntısı oluştu. Sivas'ın su sıkıntısı yaşamaması adına Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'nı besleyecek ishale hattı çalışmaları hızlı bir şekilde devem ediyor. Müteahhit firma da süresi içerisinde 12 kilometrelik kısmı bitirmeyi arzu ediyor. Amacımız, mücadelemiz tüm ekip olarak Sivas'ta su kesintisi yapmadan sorunu çözmek."

Projeyi en kısa sürede tamamlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bilgin, "Sıkıntıya girersek dönüşümlü olarak su kesintisi yapma durumumuz var. Bu noktada hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız, bu bizim görevimiz. Özellikle hemşehrilerimizin halı yıkama, yün yıkama, farklı nedenlerle suyu israf edecek davranışlardan kaçınmalarını istiyoruz. Bu konuda bize destek olmalarını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla 40'a yakın makine bu sorunu çözmek için çalışıyor. Hedefimiz su kesintilerine başlamadan projeyi bitirmek." diye konuştu.

Söz konusu projede ilk etabın yüzde 32'sinin tamamlandığı öğrenildi.

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Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor BAŞKAN BİLGİN: HEDEFİMİZ SU KESİNTİSİ YAPMADAN SU SORUNUNU ÇÖZMEK BAŞKAN BİLGİN: HEDEFİMİZ SU KESİNTİSİ YAPMADAN SU SORUNUNU ÇÖZMEK
Kaynak: AA

Hafik, Eylül, Sivas, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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