Sivas'ta 8 kulüpten 200 sporcu madalya mücadelesi verdi, Karate Ligi başlatılacak - Son Dakika
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Sivas'ta 8 kulüpten 200 sporcu madalya mücadelesi verdi, Karate Ligi başlatılacak

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Sivas\'ta 8 kulüpten 200 sporcu madalya mücadelesi verdi, Karate Ligi başlatılacak
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Sivas'ta düzenlenen Kulüpler Arası Heian Kata ve Kumite İl Şampiyonası'nda 8 kulüpten 200 sporcu madalya için mücadele etti. Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda 2 gün süren organizasyonun ardından 6 etaptan oluşacak Sivas Karate Ligi'nin önümüzdeki günlerde başlatılacağı duyuruldu.

Sivas'ta düzenlenen Kulüpler Arası Heian Kata ve Kumite İl Şampiyonası'nda 8 kulüpten 200 sporcu madalya için mücadele ederken, organizasyonun ardından Sivas Karate Ligi için de müjde geldi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Karate İl Temsilciliği'nin faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Heian Kata ve Kumite İl Şampiyonası, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 2 gün süren şampiyonaya sporcuların yanı sıra aileleri ve sporseverler de yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir coşku içerisinde geçen organizasyonda 8 kulüpten toplam 200 sporcu dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyonada kata dalında 80, kumite dalında ise 120 sporcu tatamiye çıktı. Sporcuların madalya için sergilediği mücadeleler izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Şampiyona sonunda kategorilerinde dereceye girerek ilk dört içerisinde yer alan sporculara madalyaları, takdim edildi.

Organizasyonun ardından açıklamalarda bulunan Sivas Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten, Sivas'ta karate sporunun her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 6 etaptan oluşacak Sivas Karate Ligi'nin önümüzdeki günlerde başlatılacağını duyurdu.

Kaynak: İHA
Mecnun OtyakmazSivasSporSon Dakika

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