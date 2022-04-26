Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı

26.04.2022 14:19
Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı

Sivas'ta yapılan "7. TAF Küçükler Atletizm 1. Kademe Grup (Yarı Final) Yarışmalarına" 256 sporcu katılarak mücadele etti.

Sivas'ta yapılan "7. TAF Küçükler Atletizm 1. Kademe Grup (Yarı Final) Yarışmalarına" 256 sporcu katılarak mücadele etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan "7. TAF Küçükler Atletizm 1. Kademe Grup (Yarı Final) Yarışmaları" Sivas'ta yapıldı.

Eylül Spor Vadisi Atletizm sahasında gerçekleştirilen yarışmalara 32 takımdan 256 sporcu katılım sağladı. U14 kategorisinde gerçekleştirilen yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için ter döktü.

Atletizm yarışlarında dereceye giren sporculara ödül takdim edildi. Sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ile Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan tarafından verildi. - SİVAS

Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Atletizm, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivas'ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı - Son Dakika


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