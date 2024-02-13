Sivas'ta Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Sivas'ta Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Sivas\'ta Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Badminton İl Temsilciliği tarafından Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda düzenlenen 'Badminton yıldızlar il birinciliği' müsabakalarına kız ve erkek sporcular katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi.

13.02.2024 16:59
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Sivas'ta Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda "Badminton yıldızlar il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Badminton İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Badminton yıldızlar il birinciliği" müsabakaları gerçekleştirildi. Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda düzenlenen badminton müsabakalarına kız ve erkek sporcular katılım sağladı. Tek gün güren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların performansı da izleyenlerin beğenisini topladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi - Son Dakika
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