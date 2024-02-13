Sivas\'ta Badminton Yıldızlar İl Birinciliği Müsabakaları Düzenlendi

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Sivas'ta Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda "Badminton yıldızlar il birinciliği" müsabakaları düzenlendi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Badminton İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta "Badminton yıldızlar il birinciliği" müsabakaları gerçekleştirildi. Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu spor salonunda düzenlenen badminton müsabakalarına kız ve erkek sporcular katılım sağladı. Tek gün güren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların performansı da izleyenlerin beğenisini topladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa takdim edildi. - SİVAS