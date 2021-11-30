Sivas'ta düzenlenen Okullar Arası Futbol turnuvası sona erdi

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği organizesinde "Okullar arası küçükler futbol müsabakaları" yapıldı.

4 Eylül Spor Kompleksi futbol sahalarında düzenlenen müsabakalara Sivas'taki 5 okuldan 60 sporcu katıldı. Madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele eden sporcular, rakipleri karşısında ter döktü.

Zorlu maçların ortaya çıktığı müsabakalarda dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, dereceye giren takımları tebrik ederek başarılar diledi.

Müsabaka sonunda Mehmet Akif İnan Ortaokulu şampiyon olurken, Huzur İmam Hatip Ortaokulu ikinci, Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu üçüncü ve Sivas TED Koleji dördüncü oldu. - SİVAS