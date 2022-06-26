Federasyona bağlı gençlik spor kulüplerinden 360 yarışmacının katıldığı yarışma, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere 4 farklı kategoride yapıldı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Bölge Yarışması sona erdi - Son Dakika

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