Sivas\'ta İlk Kez Düzenlenen Korfbol İl Birinciliği Müsabakaları Sonuçlandı

Sivas'ta ilk kez "Korfbol İl Birinciliği" müsabakaları düzenlendi. Müsabakalar sonunda şampiyon olan ekiplere ödül verildi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2024 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas'ta ilk kez düzenlenen "Okul Sporları Korfbol yıldız-gençler İl Birinciliği" müsabakaları sona erdi.
Mecnun Otyakmaz Spor Salonu'nda düzenlenen il birinciliği müsabakalarına 4 takımdan 64 sporcu katıldı. Yıldız ve genç kategorisinde yapılan heyecan dolu müsabakada sporcular derece yapabilmek için mücadele etti.
Müsabaka sonunda yıldızlar kategorisinde TED Sivas Koleji Ortaokulu şampiyon oldu. Gençler kategorisinde ise Hacı Mehmet Sabancı Lisesi şampiyonluğa uzandı.
Dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve kupaları Sivas Gençlik ve Spor Okul Sporları Şube Müdürü Ergün Çoban takdim etti. - SİVAS
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Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, ilçedeki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Tosun, takımların başarısını destekleyerek yeni bir belediyecilik serüveni başlatacaklarını söyledi. Ayrıca, yeni şehir stadı ve kapalı spor salonu projeleriyle Bodrum'un spor altyapısını güçlendireceklerini belirtti. Tosun, çocukların ve gençlerin spor yapabileceği tesislerin her mahallede olacağını vurguladı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında Anadolu Lisesi öğrencilerine 'Stres Yönetimi Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri Eğitimi' verildi. Psikolog tarafından yapılan sunumlarla öğrencilere sınav stresini azaltma yöntemleri anlatıldı.
Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzincan'da bulunan 3 bin 300 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi. Tunceli Dağcılık İl Temsilcisi Bülent Ak rehberlik etti. Tunceli'den araçla Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne giden ekip, telesiyejle çıkış yaparak zirveye ulaştı. Katılımcılar, zirvede pankart açarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve ardından inişe geçti. Tırmanışı başarıyla tamamlayan sporcular, telesiyejle araçlarının bulunduğu noktaya geri döndü.
Denizli'de yetişmiş yetenekli bayan futbolcu Burcu Özsoy, U17 Kız Milli Takımının Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek kadrosunda yer aldı. Hollanda'da yapılacak olan şampiyonada Türkiye, İspanya, Hollanda ve Ukrayna ile karşılaşacak.
Mersin'de düzenlenen Türkiye Erkekler Volo Şampiyonası'na Samsun'un Alaçam ilçesinden katılan sporcular, gümüş madalya kazandı. Şampiyonaya 18 ilden 120 sporcu katıldı. Alaçam'dan katılan Umut Kalaycı ve Zafer Yaman, geleneksel çiftler kategorisinde ikincilik elde etti. Sporcular, önümüzdeki günlerde Mersin'de yapılacak Volo Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacaklarını belirtti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Gökçek Mahallesi'nde gençlerin masasına konuk olarak sohbet etti. Ercan, gençlerle yapılan fikir alışverişiyle ilgili projeleri paylaştı.
Çaykur Rizespor'un ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçında galibiyet için mücadele edeceklerini söyledi. Sarıkaya, takımın iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ve birlikte oynadıklarında başarılı olabileceklerine inandıklarını belirtti.
Zonguldak'ta düzenlenen okul sporları bilek güreşi genç A grup yarışmalarında Düzceli sporcular başarılı performans sergiledi. Yunus Emre Üstünel ve Berrak Dilay Top, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Muammer Sarıkaya, Galatasaray maçına galibiyet almak için gittiklerini söyledi. Sarıkaya, takımın Avrupa hedefine odaklandığını ve birlikte mücadele ettiklerinde başarılı olduklarını belirtti. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadığını ve kendini kanıtlamak istediğini ifade etti.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'inde şampiyon olarak çıkma başarısı gösterdi. Takım, şampiyonluk kupasını Bozüyük Belediye Başkanı'na getirerek teşekkür etti.
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