Sivas\'ta Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları Tamamlandı

Sivas'ta düzenlenen Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları sona erdi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Sivas Futsal İl Temsilciliği organizasyonunda gerçekleştirilen Küçük Erkekler Futsal Müsabakaları sona erdi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen organizasyon, 08-11 Haziran'da Rıza Çalımbay Spor Salonu'nda yapıldı. Birçok okul takımının katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda öğrenciler hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadele etti.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlendi. Turnuvada başarılı olan ekiplerin kupa ve madalyaları, Badminton İl Temsilcisi Recai Topçu ile okul idarecileri tarafından takdim edildi. - SİVAS