Sivas'ta off road festivalinde takla atan araç yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
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Sivas'ta off road festivalinde takla atan araç yürekleri ağza getirdi

Sivas\'ta off road festivalinde takla atan araç yürekleri ağza getirdi
07.06.2026 12:46  Güncelleme: 12:51
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Sivas Belediyesi öncülüğünde düzenlenen Off Road Oyunları'nda 40 ilden 95 araç yarıştı. Bir aracın takla atması izleyenlere korku dolu anlar yaşatırken, etkinlik binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen Off Road Oyunları, adrenalin dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin 40 ilinden gelen 95 aracın mücadele ettiği yarışlarda bir aracın takla atması izleyenlere korku dolu anlar yaşatırken, etkinlik binlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Sivas Belediyesi'nin öncülüğünde Sivas Off Road Kulübü'nün işbirliğinde düzenlenen "Sivas Belediyesi Off Road Oyunları" start aldı. Paşabahçe mevkiinde, özel dizayn edilmiş araçlar zor parkurlarda yarış sevenlere heyecanlı anlar yaşattı. 40 ilden 50 kulüp ve 95 aracın katıldığı off road yarışlarında araçlar motor hacimlerine göre 4 ayrı kategoride yarışırken sporcular dereceye girmek için çaba sarf etti. Binlerce vatandaşın izlediği off road yarışları büyük beğeni topladı.

Yarışlarda zaman zaman bazı araçlar devrilme tehlikesi yaşarken, bir araç parkurda takla atarak devrildi. Araç kepçenin yardımı ile kurtarıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivas'ta off road festivalinde takla atan araç yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

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