Sivas'ta Öğretmenin Görme Engelli Öğrencisine Maçı Anlatması Takdir Topladı - Son Dakika
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Sivas'ta Öğretmenin Görme Engelli Öğrencisine Maçı Anlatması Takdir Topladı

Sivas\'ta Öğretmenin Görme Engelli Öğrencisine Maçı Anlatması Takdir Topladı

Sivas Valiliği tarafından düzenlenen 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında 300 öğrenci Sivasspor-Konyaspor maçını tribünde izledi. Görme engelli öğrenci Yasin Kavak, maçı izlemek için gittiği stadyumda Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Kundakçı tarafından maç anlatıldı. Öğretmenin bu davranışı, görenlerin takdirini topladı.

27.04.2024 19:08
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Sivas'ta bir öğretmen görme engelli öğrencisine maçı anlatması görenlerin takdirini topladı.

Sivas Valiliği tarafından 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında 300 öğrenci Sivasspor- Konyaspor maçını tribünde izledi.

Öğrenciler arasında en çok dikkati ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi görme engelli Yasin Kavak çekti.

Görme engeline rağmen maçı izlemeye gelen Kavak'a müsabakayı Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Kundakçı anlattı. Öğretmenin bu davranışı görenlerden takdir topladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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