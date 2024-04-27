Sivas\'ta Öğretmenin Görme Engelli Öğrencisine Maçı Anlatması Takdir Topladı

Spor

Sivas'ta bir öğretmen görme engelli öğrencisine maçı anlatması görenlerin takdirini topladı.

Sivas Valiliği tarafından 'Minik Yiğidolar Takımına Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında 300 öğrenci Sivasspor- Konyaspor maçını tribünde izledi.

Öğrenciler arasında en çok dikkati ise Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi görme engelli Yasin Kavak çekti.

Görme engeline rağmen maçı izlemeye gelen Kavak'a müsabakayı Fen Bilgisi Öğretmeni Murat Kundakçı anlattı. Öğretmenin bu davranışı görenlerden takdir topladı. - SİVAS