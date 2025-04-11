Sivas\'ta Teniste Şampiyonluk!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, akademik başarılarının yanında spor alanındaki performansıyla da adından söz ettiriyor. Sivas'ta düzenlenen Minikler Tenis Kız müsabakalarında yarışan sporcular, 7 takım arasından şampiyonluğa ulaştı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Minikler Tenis Kız Müsabakaları, 7 okul takımının katılımıyla gerçekleşti. Müsabakalarda Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları İlkokulu öğrencileri, bireysel performansların yanı sıra takım müsabakalarında da dikkatleri üzerine çekti. 7 takım arasında düzenlenen turnuvada birinciliği göğüsleyen sporcular, kupa kazandı.

"Öğrencilerimiz, azimle çalışarak üstün bir performans sergilediler"

Müsabakalarda gösterilen başarıdan mutlu olduklarını ifade eden Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman İlkokulu Müdürü Şamil Turgut, "Okulumuzun tenis takımında yer alan öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle hazırlandıkları bu turnuvada yeteneklerini en iyi şekilde ortaya koydu. Sporun sadece bir rekabet değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve disiplin kazandıran bir alan olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizin bu başarıyı elde etmesi bizleri hem gururlandırdı hem de doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sosyal yönlerinin gelişmesine, özgüven kazanmalarına ve takım ruhunu öğrenmelerine katkı sağlıyor. Bizler de okul olarak spora gönül vermiş her öğrencimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Elde edilen il birinciliği, bunun en somut göstergelerinden biri oldu. Öğrencilerimizi ve onları yönlendiren öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum" diye konuştu. - SİVAS